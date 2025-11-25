Hardoi Shocker: सड़क किनारे खड़ी युवती ने लगाई डंपर के सामने छलांग, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, हरदोई में सुसाइड का वीडियो आया सामने: VIDEO

The girl committed suicide by jumping in front of a dumper (Credit-@bstvlive)

Hardoi News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हरदोई (Hardoi ) जिले में सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया. सड़क से गुजर रहे एक डंपर के आगे अचानक एक युवती कूद पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है.फुटेज में दिखाई देता है कि जैसे ही डंपर छोटा चौराहा पार करने वाला होता है,युवती तेजी से दौड़कर उसकी सीधी लाइन में पहुंच जाती है.ड्राइवर के रुकने का मौका मिलने से पहले ही वाहन का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है.

हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और स्थल पर हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है की हॉस्पिटल में युवती की मौत हो चुकी है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सड़क पर डंपर के सामने कूदी युवती

स्थानीय लोगों ने सूचना तुरंत पुलिस को दी

पुलिस (Police) ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.डॉक्टरों ने उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए उसे जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया था. जिसके बाद बताया जा रहा है की उसकी मौत हो गई है. युवती का नाम शिवानी पाल बताया जा रहा है.वह शाहपुर वासुदेव, थाना माधौगंज की रहने वाली है. घटना के समय शिवानी अपनी बहन सीमा और बहनोई दिनेश के साथ बाइक पर किसी काम से जा रही थी. तीनों जब छोटा चौराहा पहुंचे.तो दिनेश गाड़ी रोककर समोसा खरीदने उतर गए थे.बहनोई के समोसा खरीदते ही अचानक युवती डंपर के सामने कूद पड़ी.

पुलिस को आत्महत्या का शक

पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की जांच और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज इस ओर इशारा करते हैं कि युवती ने जानबूझकर यह कदम उठाया. पुलिस ने इस

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525