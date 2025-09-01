Weather Update: IMD की चेतावनी, सितंबर में महाराष्ट्र समेत देशभर में होगी मूसलाधार बारिश, औसत से अधिक वर्षा के संकेत

Representational Image | PTI

Weather Update: देश में मानसून सक्रिय है. उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र (Maharashtra) समेत अन्य राज्यों में बारिश जारी है. देश में जारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सितंबर महीने के लिए देशभर में औसत से अधिक वर्षा (Heavy Rains) का पूर्वानुमान जारी किया है.

1 जून से 31 अगस्त तक बारिश का अपडेट

IMD के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 31 अगस्त 2025 तक देश में सामान्य से 6% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो अब तक सामान्य श्रेणी में मानी जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में देश में औसत से 109% तक बारिश हो सकती है, जिससे यह महीना सामान्य से अधिक वर्षा वाला हो सकता है.

महाराष्ट्र में अधिकांश हिस्सों में बारिश के अनुमान

पूर्वानुमान के मुताबिक, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि कोकण क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के कुछ सीमावर्ती हिस्सों में औसत से कम बारिश हो सकती है.

मध्य महाराष्ट्र में सामान्य बारिश के आनुमान

महाराष्ट्र में जहां अधिकांश इलाकों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, वहीं मध्य महाराष्ट्र और कोकण के कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं.