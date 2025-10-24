तमिलनाडु में 27 अक्टूबर को दस्तक देगा चक्रवात, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र आने वाले दिनों में एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर की सुबह तक यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होकर चक्रवात का रूप ले सकता है, जिसका असर तमिलनाडु के कई जिलों में देखने को मिलेगा. पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है. वहीं, अगले कुछ दिनों में राज्यभर में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. IMD के मुताबिक, कड्डलोर, पुडुचेरी, विलुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है. साथ ही पुडुचेरी और काराईकल में भी भारी वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

राजधानी चेन्नई में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक या दो बार हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है.

कहां कब होगी बारिश

26 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और काराईकल में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर बिजली और आंधी-तूफान की संभावना है. चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, रणिपेट, विलुपुरम और पुडुचेरी में भारी बारिश हो सकती है.

27 अक्टूबर को चक्रवात के सक्रिय होने की संभावना के साथ कई इलाकों में भारी बारिश होगी. कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, चेन्नई और रणिपेट के लिए अलर्ट जारी किया गया है.

28 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. खासतौर पर चेन्नई और आसपास के जिलों में.

29 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और काराईकल में हल्की बारिश के आसार, हालांकि समुद्र में लहरें ऊंची रह सकती हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी- मछुआरे न जाएं समुद्र में

IMD ने समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी देते हुए मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है. विभाग ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से समुद्र में स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है.

राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है और तटीय जिलों में राहत एवं बचाव दलों की तैनाती शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें.