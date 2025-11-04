Bihar Assembly Elections 2025: राजद-कांग्रेस की सरकार आई, तो सिर्फ रंगदारी और कट्टा ही देखने को मिलेगा; अनुराग ठाकुर

पटना, 4 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के मद्देनजर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए राजद-कांग्रेस की सत्ता को 'रंगदारी' और 'कट्टा' करार दिया है. भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक सभी महिला विरोधी हैं. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर राजद-कांग्रेस की सरकार आ गई, तो यहां सिर्फ रंगदारी और कट्टा ही देखने को मिलेगा. लेकिन बिहार की जनता कभी ऐसा नहीं होने देगी. जनता एनडीए के विकास के साथ खड़ी है.

बिहार चुनाव को लेकर ठाकुर ने कहा कि पूरे बिहार में एक ही आवाज गूंज रही है 'रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार.' उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है. प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया गया है और अगले पांच सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य है. ठाकुर ने कहा कि बिहार के हर गांव में सड़कें बन रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहा है. अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया है. लेकिन, महागठबंधन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए. यह भी पढ़ें : Coimbatore Rape Case: सीएम स्टालिन का सख्त निर्देश, एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करे पुलिस

भाजपा सांसद ने महागठबंधन के नेताओं द्वारा चुनाव आयोग से इस 10,000 रुपए के लाभ को रोकने की मांग का जिक्र करते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि अपने शासन के दौरान महागठबंधन ने कुछ नहीं किया और महिलाओं को उनके अधिकार देने में पूरी तरह विफल रहा. महागठबंधन के लोग महिलाओं का सम्मान ही नहीं चाहते. लालू-तेजस्वी-राहुल सभी महिला विरोधी हैं, इसलिए ही वे 10 हजार रुपए को रोकने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस की सरकार में तो रंगदारी और कट्टा ही मिलने वाला है.