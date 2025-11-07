'भैया की सरकार आएगी तो कट्टा-फिरौती, यही सब चलेगा', पीएम मोदी ने किया बिहार की जनता को सतर्क

PM Modi Samastipur Visit (Photo- ANI)

औरंगाबाद, 7 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने औरंगाबाद की जनसभा में राजद पर निशाना साधा और कहा कि 'जंगलराज वालों' के पास वह सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश दोनों के लिए खतरा है. उन्होंने बिहार की जनता को सतर्क करते हुए कहा कि ये (राजद समर्थक) खुली घोषणा कर रहे हैं कि 'भैया की सरकार' आएगी तो कट्टा, दोनाली और फिरौती, यही सब चलेगा. लेकिन बिहार में 'कट्टा सरकार' नहीं चाहिए. औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अनुग्रह बाबू और जगदेव बाबू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया. उन्होंने कहा कि औरंगाबाद त्याग और बलिदान की धरती है. मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं.

पीएम मोदी ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है. पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ है. यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है. जनता के सामने एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है, कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नॉलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है और कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि जहां जैसा सामर्थ्य है, वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है. यह भी पढ़ें : Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स-सोने की तस्करी को बड़ा झटका; 18 करोड़ का माल जब्त, तीन गिरफ्तार

सरकार के फैसलों को गिनाते हुए पीएम मोदी बोले, "कहा था राम मंदिर बनेगा और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया. वादा किया था कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी और अनुच्छेद 370 हटा दिया गया. बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा." इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाया कि उनकी सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इसके अलावा, सैनिकों को 'वन रैंक-वन पेंशन' का वादा पूरा किया गया. उन्होंने कहा कि 11 सालों में, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों-बहनों और उनके परिवारों को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है.

इसी बीच, महागठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं. उन्होंने कहा, "औरंगाबाद इसका सबसे बड़ा साक्षी है. यहां जो कुछ हुआ, उसे पूरा बिहार देख चुका है. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का राजद ने अपमान किया. राजद ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जिन्हें वो पिछले 35–40 सालों से जीत नहीं पाई है. राजद ने कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी छीन ली." उन्होंने आगे कहा, "जो लोग अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, क्या वो बिहार की जनता के सगे हो सकते हैं?"