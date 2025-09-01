Sarkari Naukri: भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका, आज है आखिरी तारीख, 10वीं पास युवा तुरंत करें अप्लाई

IAF Agniveervayu Recruitment 2025

भारतीय वायुसेना में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) के तहत निकली आईएएफ अग्निवीरवायु नॉन-कॉम्बैटेंट 01/2026 (IAF Agniveervayu Non-Combatant 01/2026) भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह तुरंत आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in/AV पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत युवाओं को हाउसकीपिंग (Housekeeping) और हॉस्पिटैलिटी (Hospitality) जैसे नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर नियुक्त किया जाएगा. यह मौका खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने 10वीं पास कर ली है और अब सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. यानी साधारण योग्यता वाले युवा भी इस भर्ती के जरिए भारतीय वायुसेना में शामिल होकर एक बेहतर करियर बना सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं पास) या उसके बराबर की डिग्री होना जरूरी है.

आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है.

शारीरिक योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता भी आंकी जाएगी. उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए. छाती में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव आवश्यक है. वहीं, वजन उम्र और लंबाई के अनुपात में होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा (Written Exam) होगी, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट (Physical Test) लिया जाएगा. इसके साथ ही स्ट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट (Stream Stability Test) भी होगा. सफल उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

अग्निवीर वायु के रूप में चयनित उम्मीदवारों को हर साल बढ़ती हुई सैलरी का लाभ मिलेगा. कॉर्पस फंड (Corpus Fund) की कटौती के बाद उन्हें तय इन-हैंड सैलरी (In-Hand Salary) दी जाएगी. पहले साल में उम्मीदवारों को 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, जिसमें हाथ में लगभग 21,000 रुपये आएंगे. दूसरे साल सैलरी बढ़कर 33,000 रुपये होगी और इन-हैंड करीब 23,100 रुपये आएंगे. तीसरे साल यह राशि 36,500 रुपये हो जाएगी, जिसमें हाथ में लगभग 25,550 रुपये मिलेंगे. वहीं चौथे साल उम्मीदवारों को 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी और इन-हैंड लगभग 28,000 रुपये रहेंगे.

क्यों है ये मौका खास?

भारतीय वायुसेना में नौकरी युवाओं को न सिर्फ एक स्थिर करियर और आकर्षक सैलरी का मौका देती है, बल्कि यह देश की सेवा करने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है. खास बात यह है, कि 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है, तो देर न करें, क्योंकि आज यानी 1 सितंबर 2025 आवेदन प्रक्रिया का आखिरी दिन है.