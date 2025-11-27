Hyderabad Shocker: हैदराबाद में चोरी के मामले में बरामद सोना गिरवी रखने पर सब-इंस्पेक्टर निलंबित

Representational Image

हैदराबाद, 27 नवंबर : हैदराबाद में एक पुलिस उपनिरीक्षक को चोरी के मामले में बरामद सोने को कथित तौर पर गिरवी रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. अंबरपेट पुलिस स्टेशन के एसआई भानु प्रकाश अपनी गुम हुई रिवॉल्वर के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने पैसों के लिए रिवॉल्वर बेच दी है. पुलिस उनसे हथियार का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है. एसआई कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था, और भारी नुकसान के बाद, उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी के एक मामले में बरामद सोना गिरवी रख दिया था.

वरिष्ठ अधिकारी पिछले कुछ दिनों से एसआई के खिलाफ जांच कर रहे थे, लेकिन यह बात बुधवार को सामने आई. आंध्र प्रदेश के रायचोटी के रहने वाले भानु प्रकाश 2020 बैच के एसआई हैं. हैदराबाद के हिमायतनगर निवासी एसआई पिछले कुछ वर्षों से अंबरपेट पुलिस स्टेशन में तैनात हैं. शुरुआत में उन्होंने सेक्टर एसआई के रूप में काम किया और बाद में उन्हें अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया. एसआई की अवैध गतिविधि तब सामने आई जब वरिष्ठ अधिकारियों को चोरी के एक मामले से संबंधित 43 ग्राम सोना गायब मिला. यह सोना चोरी में शामिल एक घरेलू नौकर से जब्त किया गया था. यह भी पढ़ें : दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी: यमुना किनारे बनेगा 53 किलोमीटर लंबा ‘ऐतिहासिक’ साइकिल ट्रैक

लोक अदालत में मामला सुलझने के बाद सोना मालिक को सौंप दिया जाना था. सोने का पता न चलने पर थाना प्रभारी ने आंतरिक जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान उप निरीक्षक ने कथित तौर पर एक साहूकार के पास गिरवी रखने की बात कबूल की. पुलिस ने साहूकार से सोना जब्त कर लिया. जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी पाया कि उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब थी. आरोप है कि उसने अपने खर्चों के लिए हथियार बेच दिया. उप निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच अधिकारी हथियार का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों ने उप निरीक्षक की हरकत को गंभीरता से लिया है. उसे निलंबित करने के बाद, उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.