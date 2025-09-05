हैदराबाद: खैरताबाद गणेश पंडाल में महिलाओं से छेड़छाड़, SHE टीमों ने हफ्ते भर में 900 मनचलों को दबोचा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Women Harassment at Khairatabad Ganesh Pandal: हैदराबाद में खैरताबाद के प्रसिद्ध 'बड़ा गणेश' के दर्शन करने आई महिला भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करना मनचलों को भारी पड़ गया. हैदराबाद पुलिस की SHE टीमों ने एक विशेष अभियान चलाकर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 900 से ज्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा है, जो महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए इन 900 लोगों में से 55 लोगों को महिलाओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर अभद्र व्यवहार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. पुलिस के पास इन अपराधियों के खिलाफ वीडियो और फोटो के रूप में सबूत भी मौजूद हैं. त्योहार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SHE टीमों ने चौबीसों घंटे पंडाल और आसपास के इलाकों में कड़ी नजर रखी.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "इन अपराधियों को महिलाओं के साथ गलत हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है. इनके खिलाफ छोटे-मोटे मामले दर्ज किए जाएंगे और सबूतों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा."

जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों को काउंसलिंग के बाद सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अदालत में पेश होना होगा.

SHE टीम की इंचार्ज लावण्या ने महिलाओं से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वे तुरंत 100 नंबर पर कॉल करें. उन्होंने जोर देकर कहा, 'किसी भी तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी'. SHE टीमें सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.