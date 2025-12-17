Shamli Shocker: बुरखा नहीं पहनने से नाराज पति ने पत्नी और बेटियों की कर दी हत्या, फिर शौचालय के टैंक में किया दफ़न, शामली की घटना से मची सनसनी

Husband murdered his wife and two daughters (Credit-@nedricknews)

Shamli News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली जिले (Shamli District) से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, घटना कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत की बताई जा रही है. जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी. आरोप है कि महिला के (Burqa) न पहनने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने यह जघन्य वारदात को अंजाम दिया और तीनों शवों को घर के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया.मृतकों की पहचान ताहिरा (35), उनकी 14 वर्षीय बेटी शरीन और 6 साल की अफरीन के रूप में हुई है.

तीनों पिछले करीब एक हफ्ते से लापता थीं. मंगलवार को गांव के प्रधान ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Shamli Shocker: बेटी का दोस्त के साथ फोन पर बात करना नहीं था पसंद, पिता और नाबालिग बेटे ने गोली मारकर कर दी हत्या, शामली में ऑनर किलिंग की घटना आई सामने

पत्नी और बेटियों की कर दी हत्या

आरोपी ने जुर्म किया कबूल

जांच के दौरान पुलिस को पति फारूक पर शक हुआ और उसे (Police Custody) में लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने पत्नी और बेटियों की हत्या कर शवों को घर में ही दफना दिया है.आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस अधीक्षक (SP) एनपी सिंह सहित पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर खुदाई कराई गई, जहां से तीनों के शव बरामद किए गए. इसके बाद शवों को (Post-Mortem) के लिए भेज दिया गया.

विवाद की वजह बना ‘इज्जत’ का मुद्दा

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले ताहिरा ने फारूक से पैसों की मांग की थी, जिस पर दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में महिला अपने मायके चली गई और उस वक्त उसने बुर्का नहीं पहना था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इसे अपनी “इज्जत” से जोड़ लिया. करीब एक महीने बाद वह पत्नी को वापस घर लाया और फिर पत्नी व दोनों बेटियों की हत्या कर दी.

हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया (Pistol) और कारतूस भी बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में मामला (Domestic Dispute) से जुड़ा बताया जा रहा है.फिलहाल फारूक पुलिस की हिरासत में है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके,