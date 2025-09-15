Credit Score: लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में हो रही परेशानी? तो इस तरह बेहतर करें अपना क्रेडिट स्कोर

Credit Score

आज के समय में क्रेडिट स्कोर (Credit Score) किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अहम हो गया है. जब भी आप बैंक या किसी वित्तीय संस्था से लोन या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) लेने जाते हैं, तो सबसे पहले वे आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं. यही स्कोर तय करता है, कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, और किस शर्तों पर मिलेगा. लेकिन कई लोग तब परेशान हो जाते हैं, जब उनका क्रेडिट स्कोर अचानक घट जाता है. यह खासकर उन लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाता है, जो समय पर अपने बिल, लोन और क्रेडिट कार्ड की किश्त चुकाते हैं और अपने पैसों का ध्यान रखते हैं. कम क्रेडिट स्कोर होने की वजह से लोन लेना या नया क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाता है.

क्रेडिट स्कोर घटने के मुख्य कारण

क्रेडिट स्कोर घटने के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझकर समय रहते सुधार किया जा सकता है.

लोन या क्रेडिट कार्ड की किश्त समय पर न चुकाना

यदि आप अपने लोन की ईएमआई (EMI) या क्रेडिट कार्ड बिल समय पर नहीं चुकाते हैं, तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. एक भी किश्त छूट जाने से आपका स्कोर घट सकता है.

पुराने क्रेडिट कार्ड बंद करना

कई लोग सोचते हैं, कि पुराने क्रेडिट कार्ड बंद करने से स्कोर बढ़ जाएगा. लेकिन ऐसा करना उल्टा असर डाल सकता है, क्योंकि आपके कुल क्रेडिट लिमिट में कमी आने से क्रेडिट स्कोर घट सकता है.

क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्च करना

यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 50% से ज्यादा खर्च करते हैं, तो यह संकेत देता है कि आप क्रेडिट पर निर्भर हैं. इससे भी स्कोर घट सकता है. विशेषज्ञ कहते हैं, कि 30% तक क्रेडिट कार्ड का उपयोग स्कोर को स्थिर रखने में मदद करता है.

अत्यधिक लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना

बार-बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर निगेटिव असर पड़ सकता है. इसलिए केवल तभी नया क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए आवेदन करें, जब सच में इसकी आवश्यकता हो.

क्रेडिट स्कोर सुधारने के आसान उपाय

ईएमआई और बिल समय पर चुकाएं

अपने लोन और क्रेडिट कार्ड की किश्त या बिल समय पर चुकाना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. इससे आपका क्रेडिट स्कोर धीरे-धीरे बढ़ेगा.

क्रेडिट कार्ड का सीमित उपयोग करें

अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का केवल 30% तक उपयोग करें. इससे यह संकेत मिलता है, कि आप क्रेडिट पर निर्भर नहीं हैं और स्कोर सुरक्षित रहता है.

लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन सोच-समझकर करें

केवल जरूरी होने पर ही नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आवेदन करें. बार-बार आवेदन करने से स्कोर घट सकता है.

पुराने क्रेडिट कार्ड न बंद करें

पुराने कार्ड को बनाए रखना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत रहती है.

क्रेडिट स्कोर आपके वित्तीय रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है. इसका घट जाना चेतावनी का संकेत है. यदि आप समय पर अपने ईएमआई चुकाते हैं, लोन सही तरीके से लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा.

याद रखें, अच्छा क्रेडिट स्कोर होना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. इसे बनाए रखना और सुधारना आसान है, बस थोड़ी सावधानी और नियमितता की जरूरत होती है.