Reel Addiction Turns Tragic in UP: यूपी के बांदा में रील एडिक्शन का खौफनाक अंत, फांसी का सीन रिकॉर्ड करते समय महिला की मौत, 4 साल की बेटी के सामने हुआ हादसा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बांदा, 8 फरवरी 2026: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बांदा (Banda) जिले के बबेरू (Baberu) कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया (Social Media) पर रील (Reel) बनाने के जुनून में एक 27 वर्षीय महिला ने अपनी जान गंवा दी. शुक्रवार को हुई इस घटना में मोहिनी नाम की महिला अपनी चार साल की बेटी के सामने फांसी लगाने का नाटक (Recreation) कर रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह हादसे का शिकार हो गई. पुलिस ने रविवार को इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जोखिम भरे कंटेंट बनाने का एक घातक परिणाम बताया है. यह भी पढ़ें: Jhansi: शादी की खुशियां मातम में बदलीं, भांजी के विवाह समारोह में मामा को आया हार्ट अटैक, सीसीटीवी में कैद हुई मौत की लाइव घटना

कैसे हुआ हादसा?

सर्कल ऑफिसर सौरभ सिंह के अनुसार, मोहिनी ने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाने का फैसला किया था, जिसमें वह फांसी लगाने का अभिनय कर रही थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने फंदा बनाने के लिए अपनी साड़ी का इस्तेमाल किया था. रील की रिकॉर्डिंग के दौरान, फंदा गलती से उसके गले में कस गया और वह अचेत हो गई, जिसके बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

मासूम बेटी के हाथ में था मोबाइल

हादसे के समय मोहिनी की चार साल की बेटी कमरे में ही मौजूद थी. बच्ची ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसकी मां ने उसे मोबाइल फोन थमाया था और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा था. जब मोहिनी फंदे पर झूलने के बाद कोई हलचल नहीं कर रही थी, तो बच्ची डर गई और रोने लगी. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे.

मोबाइल हिस्ट्री से हुआ बड़ा खुलासा

पड़ोसियों ने मोहिनी को बेहोशी की हालत में नीचे उतारा और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने जब मोहिनी का मोबाइल फोन चेक किया, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. उसकी डिजिटल सर्च हिस्ट्री से पता चला कि घटना से कुछ समय पहले उसने गूगल और फेसबुक पर 'फांसी लगाने' से संबंधित कंटेंट को कई बार सर्च किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह भी पढ़ें: दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा: गड्ढे में गिरकर बाइकर की मौत, परिजनों का आरोप- 'मदद के लिए 6 थानों के चक्कर काटे, पर किसी ने नहीं सुनी'

सोशल मीडिया का बढ़ता जोखिम

मोहिनी के पति जगदीश ने पुलिस को पुष्टि की कि उनकी पत्नी रील बनाने की शौकीन थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ. भारत में "स्टंट" या हाई-रिस्क सोशल मीडिया कंटेंट के चक्कर में जान गंवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

प्रशासन ने बार-बार सलाह दी है कि डिजिटल लोकप्रियता हासिल करने के लिए खतरनाक कृत्य न करें. बांदा स्थानीय प्रशासन ने निवासियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर अपनी सुरक्षा और जीवन को प्राथमिकता दें.