VIDEO: बेंगलुरु की सड़कों पर 'हॉलीवुड स्टंट': बाइक पर कपल की शर्मनाक हरकत, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

Bangalore Shocker: बेंगलुरु के सरजापुर मेन रोड पर एक हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला, जहां एक कपल बाइक पर बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से सफर कर रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक लड़की बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठकर अपने प्रेमी को गले लगाकर उसे चूम रही है, जबकि युवक बिना हेलमेट के बुलेट चला रहा है.

इस स्टंट से न केवल उनकी अपनी जान को खतरा था, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई थी.

ये भी पढें: Bengaluru Shocker: ‘क्या मैं तुम्हारे …स्विगी डिलीवरी बॉय ने कस्टमर से की अनैतिक डिमांड, ग्राहक ने की शिकायत, बेंगलुरु की हैरान करनेवाली घटना

Hollywood on Bengaluru's road

What is happening with the younger generation these days? Is this how they express love for each other, or do they believe that risking their lives in such a reckless manner is a way to prove their affection?

A shocking incident took place on… pic.twitter.com/3dOVtZAc7v

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) February 26, 2025