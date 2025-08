Hindi-Marathi Row: नवी मुंबई नगर निगम में मुस्लिम महिला को कर्मचारी ने मराठी में बोलने के लिए बनाया दबाव, शख्स ने मजकर लताड़ा, देखें VIDEO

Marathi Language Row: महाराष्ट्र में भाषाई भेदभाव को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है. अब सरकारी कार्यालयों में भी मराठी बोलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है. ऐसा ही कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हुआ है, जिसमें नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के कार्यालय में एक मुस्लिम महिला को कथित रूप से एक कर्मचारी द्वारा केवल मराठी में बोलने के लिए कहा गया.

वीडियो में दिखाया गया है कि नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के कार्यालय में एक मुस्लिम महिला अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आई थी. बातचीत के दौरान, जब वह हिंदी में बात करने लगी, तो कर्मचारी ने उसे मराठी में बात करने के लिए मजबूर किया. इस पर वहां मौजूद एक मुस्लिम व्यक्ति ने उस कर्मचारी के व्यवहार का विरोध किया और उसे जमकर लताड़ा. यह भी पढ़े: Hindi-Marathi Row: राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप; PIL में FIR दर्ज करने की मांग

Linguistic fanaticism is on the rise — now in Navi Mumbai Municipal Corporation, where a muslim woman was allegedly told to speak only in Marathi but a fellow muslim man showed the Marathi official mirror.

Will Raj Thackeray & team demand the same from them, or does this rule… pic.twitter.com/8gswFtDs5a

