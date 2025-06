Himachal Pradesh Flood: हिमाचल के खनियारा में बाढ़ ने मचाई तबाही, नदी के तेज बहाव में कई मजदूर बहे, 2 की मौत; वीडियो वायरल

धर्मशाला, 25 जून : हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है. कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब है. जिले के खनियारा मणुणी खड्ड का जलस्तर बुधवार को अचानक बढ़ गया जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए. कम से कम दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है. स्थानीय मजदूरों ने बताया कि घटना दोपहर दो से तीन बजे के बीच की है. उस समय मौके पर करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे जिनमें लगभग 14-15 मजदूर बह गए. अचानक आई बाढ़ में अपने साथियों को खोने के बाद वहां काम करने वाले श्रमिकों में दहशत का माहौल है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस बात करते हुए मौके पर मौजूद दयाकिशन ने बताया कि कंपनी ने नीचे जाने के लिए कहा था. हम अपना सामान बांधने जब तक जाते तब तक बाढ़ आ गई. मेरा बैग, दो तीन लोगों के पैसे, मेरा फोन सब कुछ बह गया. उन्होंने बताया कि लगभग 14-15 लोग पानी के बहाव में बह गए. एक अन्य मजदूर रवि कुमार ने बताया कि सुबह से हल्की बारिश हो रही थी. हम दोपहर में खाना खाकर सो रहे थे. अचानक आई बाढ़ में जानमाल नुकसान हुआ है. जम्मू का एक हमारा साथी बह गया. जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई मनूनी खड्ड में बहती हुई नीचे पहुंच गई. एक अन्य व्यक्ति की लाश प्रोजेक्ट के दो नम्बर फेस पर पड़ी मिली. यह भी पढ़ें : Mumbai Weather Update: IMD का की चेतावनी, मुंबई में आज हो सकती है भारी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरें उठने को लेकर हाई टाईट का अलर्ट2

Multiple cloudbursts being reported from Kullu district right now — Jibhi, Sainj, Tirthan hit. Horrific visuals coming in. Praying for everyone’s safety. Requesting people to stay alert and avoid travel in these areas.#HimachalPradesh | #Kullu pic.twitter.com/jSW3Bk0KAk

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 25, 2025