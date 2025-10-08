Himachal Bus Landslide: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए हादसे पर कंगना रनौत ने व्यक्त किया दुख

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के बिलासपुर जिले में मंगलवार देर शाम जहां पहाड़ी का मलबा बस पर गिर गया, जिसमें कई लोग हताहत हो गए. बस में 35 लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है. हादसे पर पीएम मोदी (PM Modi) और राष्ट्रपति मुर्मू ने दुख जताया है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट लिखा है. एक्ट्रेस ने पोस्ट पर लिखा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरठीं में हुआ बस हादसा अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायक है. इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं." यह भी पढ़ें : Navi Mumbai Airport Inauguration: मुंबईकरों को PM मोदी की दोहरी सौगात, नवी मुंबई एयरपोर्ट और Metro-3 एक्वा लाइन के अंतिम चरण का आज करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी ट्वीट में लिखा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे."

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में कंगना को सालों बाद रैम्प पर देखा गया. एक्ट्रेस 'अप्सरा' बन स्टेज पर रैम्प वॉक करती दिखीं. एक्ट्रेस का लुक उनकी फिल्म 'झांसी की रानी' जैसा था. एक्ट्रेस ने डिजाइनर राब्ता बाय राहुल के लिए रैंप पर वॉक किया, जोकि ब्राइडल ज्वैलरी कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. शो का नाम 'सल्तनत' रखा गया, जिसमें रॉयल लुक वाली ज्वेलरी को नए अंदाज में रिप्रेजेंट किया गया. कंगना को सालों बाद स्टेज पर देखकर फैंस भी काफी खुश हुए.