Himachal Shocker: नसें दबाईं, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पूछा, फिर जांच के बहाने किया रेप? हिमाचल भाजपा चीफ Rajeev Bindal के बड़े भाई Ramkumar Bindal गिरफ्तार

Solan Woman Rape Case: हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल (Himachal BJP Chief Rajeev Bindal) के बड़े भाई रामकुमार बिंदल को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, सोलन की रहने वाली पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उसने बताया कि वह लंबे समय से बीमार थी. 7 अक्टूबर को बस स्टैंड के निकट रामकुमार (Rape Accused Ramkumar Bindal) के पास इलाज के लिए गई. इस दौरान उन्होंने पहले उसकी नसें दबाईं, उसके हाथ छुए और उसके यौन स्वास्थ्य (Sexual Health) के बारे में पूछताछ की.

जब पीड़िता ने अपनी बीमारी बताई, तो रामकुमार ने 100% इलाज का वादा किया. महिला का दावा है कि आरोपी ने उसके गुप्तांगों की जांच करने की कोशिश की, हालांकि, उसने साफ इनकार कर दिया.

जांच के बहाने महिला के साथ बलात्कार!

हालांकि, आरोपी ने जांच के बहाने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. महिला ने विरोध किया, उसे धक्का दिया और मौके से भाग गई. इसके बाद उसने पुलिस (Solan Police) को सूचना दी और मामला दर्ज कराया.

घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई गई

पुलिस (Himachal Police) ने पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया और घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई. सोलन के एसपी गौरव सिंह (Solan SP Gaurav Singh) ने पुष्टि की कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा.

मामले की गहनता से जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने कहा कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि के लिए सभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.