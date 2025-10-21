UP Electricity Record: पूरे देश में उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की गई सबसे ज्यादा बिजली,1490 लाख यूनिट सप्लाई के साथ बनाया रिकॉर्ड

Electricity (img: pixabay)

UP Electricity Record: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अयोध्या (Ayodhya) में 26 लाख 17 हजार दीये जलाएं गए थे और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गया. अब दिवाली के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत (Power Consumption) करनेवाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है. उत्तर प्रदेश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे ज्यादा बिजली की खपत करते है. यहां पर 24 घंटे के भीतर 1490 लाख यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है. जो देश के सभी राज्यों से ज्यादा है.त्योहार के दौरान अनुमान से कहीं अधिक बिजली की मांग को देखते हुए, राज्य की सभी परियोजनाओं की इकाइयों को उत्पादन पर ले लिया गया.

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए सभी संयंत्रों में बेहतर उत्पादन बनाए रखने पर जोर दिया गया है. ये भी पढ़े:New Electricity Connection: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका, अब नए बिजली कनेक्शन के लिए देने होंगे 6,400 रूपए

पिछले साल की तुलना में ज्यादा खपत

पिछले वर्ष दिवाली (Diwali) के मौके पर यूपी में अधिकतम बिजली मांग (Power Demand) लगभग 23 हजार मेगावाट दर्ज हुई थी. इस बार दीपावली की पूर्व संध्या तक यह मांग 21 हजार मेगावाट तक पहुंच गई. सोमवार के दिन में यह मांग 17 से 18 हजार मेगावाट के बीच बनी रही. मौसम में थोड़ी नरमी होने के बावजूद, छठ पर्व तक मांग 20 हजार मेगावाट से ऊपर रहने का अनुमान है.

देशभर के आंकड़ों में यूपी सबसे आगे

एनआरएलडीसी (Northern Regional Load Despatch Centre) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, दीपावली के दिन देश के सभी राज्यों में यूपी ने सबसे अधिक बिजली की खपत दर्ज की. इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, हरियाणा में 1390 लाख यूनिट बिजली की खपत की.