महंगा किराया, घटती बसें… आदित्य ठाकरे बोले मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तबाह कर रही सरकार
Aaditya Thackeray | PTI

मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में बाइक टैक्सियों को प्रोविजनल लाइसेंस मिलने के बाद राजनीति गरमा गई है. शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हीं कंपनियों को लाइसेंस दिया, जिन्हें कुछ महीने पहले गैरकानूनी बाइक टैक्सी चलाने के आरोप में पकड़ा गया था. ठाकरे के मुताबिक, जुलाई 2025 में राज्य के परिवहन मंत्री ने एक कंपनी की बाइक टैक्सी सर्विस पर छापा मारा था. अगस्त 2025 में वही कंपनी मंत्री के रिश्तेदार के एक कार्यक्रम की टाइटल स्पॉन्सर बनी और अब सितंबर में उन्हें लाइसेंस मिल गया.

BEST को कमजोर करने का आरोप

आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई की पहचान मानी जाने वाली BEST बस सेवा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है. उनका कहना है कि पहले BEST का फ्लैट किराया 5, 10, 15, 20 रुपये था, लेकिन अब किराए में भारी वृद्धि कर दी गई है. साथ ही BEST के बस डिपो बेचे जा रहे हैं और बसों की संख्या घटाई जा रही है. इस बीच, निजी बस ऑपरेटरों को बढ़ावा दिया जा रहा है. ठाकरे का आरोप है कि इससे न केवल आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा, बल्कि मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी चरमराएगी.

आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला

सुरक्षा और भीड़ पर उठे सवाल

ठाकरे ने यह भी पूछा कि अगर हर बाइक पर सिर्फ एक ही यात्री बैठ सकता है, तो मुंबई जैसे व्यस्त शहर में लाखों लोगों को ले जाने के लिए कितनी बाइक टैक्सियों की जरूरत पड़ेगी? उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठाए. उनके अनुसार, 1.5 किमी के लिए 15 रुपये का किराया तय किया गया है, जो भीड़भाड़ वाले शहर में स्थायी समाधान नहीं हो सकता.

सरकार पर गंभीर आरोप

शिवसेना नेता ने BJP सरकार पर आरोप लगाया कि वह मुंबई के ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिगाड़कर शहर की आर्थिक ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रही है. उनका कहना है कि महंगे किराए, खराब सड़कों और निजी ऑपरेटरों के बढ़ावे से आम मुम्बइकर की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है. ठाकरे ने तंज कसते हुए लिखा, “वे नहीं चाहते कि आप समय पर अपने काम पर पहुंचें.”