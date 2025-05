बेंगलुरु में झमाझम बारिश, कल्याण नगर, बनासवाड़ी और CBD इलाके में खूब बरसे बादल, देखें Videos

Heavy Rains Lash Bengaluru | X

बेंगलुरु: मंगलवार की शाम बेंगलुरु का मौसम अचानक बदल गया. जहां एक ओर लोग गर्मी और उमस से बेहाल थे, वहीं शाम होते-होते तेज गरज, बिजली और बारिश ने लोगों को राहत दी. शहर के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया. कल्याण नगर, बनासवाड़ी और BTM लेआउट जैसे इलाके बारिश से भीग गए. दोपहर से ही बेंगलुरु के आसमान में घने बादल छाए हुए थे. जैसे-जैसे शाम ढलने लगी, आसमान में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने माहौल को रोमांचक बना दिया. करीब 3:15 बजे के आसपास तो ऐसा लगा जैसे दिन में ही रात हो गई हो. आसमान काला हो गया और हल्की-तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई.

उत्तर और पूर्वी बेंगलुरु में तेज बारिश और हवाएं

येलहंका, हेब्बल और हेनूर जैसे इलाकों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं. शहर के मध्यवर्ती क्षेत्रों जैसे एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और शिवाजी नगर में भी बिजली चमकती रही और रुक-रुक कर बारिश होती रही. यह बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि गर्मी से राहत मिल सके और धूल-मिट्टी बैठ जाए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए बारिश के वीडियो

जैसे ही बारिश शुरू हुई, बेंगलुरु के लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए. कई लोगों ने सड़कों पर गिरती बारिश, भीगते पेड़ और गरजते बादलों के वीडियो शेयर किए. ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बारिश की तस्वीरों और वीडियो की भरमार लग गई. लोगों ने इसे "मानसून का ट्रेलर" कहा.

बेंगलुरु में झमाझम बारिश

राहत की बारिश

मौसम हुआ सुहाना

आंधी से नुकसान भी

पूरा शहर छाया अंधेरे में, मौसम बना रोमांचक

उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्वी बेंगलुरु में जहां तेज बारिश और आंधी का असर देखा गया, वहीं बाकी शहर में हल्की से मध्यम बारिश होती रही. आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ नजर आया. बेंगलुरु की यह बारिश सिर्फ राहत नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव भी रही. भीषण गर्मी से राहत, ठंडी हवाएं और आसमान में गरज-चमक – सबने मिलकर शहरवासियों को एक खुशनुमा शाम दी. फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे उम्मीद है कि गर्मी से राहत का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.