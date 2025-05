Bengaluru Weather Update: बेंगलुरु में भारी बारिश से जल-जमाव, कर्नाटक के कई जिलों में 22 मई तक IMD का रेड और येलो अलर्ट; VIDEO

Bengaluru Weather Update: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार को मूसलधार बारिश ने शहर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया. सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशन, श्री कांतीरवा स्टेडियम और होरामावु जैसे क्षेत्रों में जलभराव के कारण यातायात ठप हो गया. यात्री और स्थानीय लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) और स्थानीय प्रशासन जलनिकासी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश राहत कार्यों में रुकावट डाल रही है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कर्नाटक में 22 मई 2025 तक भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. बेंगलुरु, बेलगावी, शिवमोग्गा सहित कई जिलों में येलो और रेड अलर्ट लागू हैं. चित्रदुर्गा में 19 मई को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है. यह भी पढ़े: बेंगलुरु में झमाझम बारिश, कल्याण नगर, बनासवाड़ी और CBD इलाके में खूब बरसे बादल, देखें Videos

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Several parts of the city witness waterlogging after heavy rains.

(Visuals from Silk Board Metro Station) pic.twitter.com/ji5gjGygCr

— ANI (@ANI) May 19, 2025