Mumbai Rains Update: मुंबई में मुसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, IMD का अलर्ट, शहर में आज भी होगी तेज वर्षा; VIDEO

Mumbai Rains Update: मुंबई में पिछले तीन दिनों से मुसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी बारिश के कारण रेल सेवा, विमान सेवा और BEST बस सेवाओं पर असर पड़ा है। IMD (Indian Meteorological Department) ने शहर के लिए सोमवार, 18 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि IMD ने यह भी बताया है कि यह बारिश 20-21 अगस्त तक जारी रह सकती है. यानी मुंबई में जारी बारिश से लोगों को अभी अभी दो तीन दिन तक और परेशान होना पड़ेगा.

रेल और विमान सेवाओं पर असर

मुंबई में 17 अगस्त को भारी बारिश के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया. साथ ही, बारिश के कारण रेल की पटरियों पर पानी जमने से हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर असर पड़ा। ट्रेनों के देर से चलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. फिलहाल, मुंबई में बारिश के चलते सभी तीनों लाइनों पर ट्रेनें निर्धारित समय से देर से चल रही हैं. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Rains: नवी मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में वाहन फंसे; देखें VIDEOS2025/07/15

मुंबई में बारिश

#WATCH | Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai City (Visuals from Marine Drive) pic.twitter.com/UmU7V7OhDN — ANI (@ANI) August 18, 2025

बारिश की स्थिति

फिलहाल, मुंबई में बारिश जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार की तुलना में सोमवार को बारिश थोड़ी धीमी है. हालांकि, रात से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है.

निचले इलाकों में जलजमाव

मुंबई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों जैसे कुर्ला, सायन, घाटकोपर, मलाड और अन्य क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, कुछ हादसे भी हुए हैं. मुंबई के विक्रोली क्षेत्र में एक झोपड़ी पर पहाड़ गिरने से पिता और उसकी बेटी की जान चली गई.

मीठी नदी का उफान

मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी भी उफान पर बह रही है, जिससे आसपास के लोग चिंतित हैं.नदी के उफान पर होने के कारण पानी उनके घरों में घुसने का डर बना हुआ है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

BMC की अपील

मुंबई में भारी बारिश के बीच BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी न हो, तो घर से बाहर न निकलें. BMC ने यह भी कहा है कि अगर बाहर निकलें तो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। मुंबई पुलिस ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.