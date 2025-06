VIDEO: यूपी में भीषण गर्मी का कहर, धूप में खड़ी बाइक में लगी आग, एक के बाद तीन वाहन जलकर राख

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है. लू और तेज़ धूप ने हालात ऐसे बना दिए हैं मानो आसमान से आग बरस रही हो. इसी गर्मी का भयावह असर शनिवार को बस्ती जिले में देखने को मिला, जब दोपहर के समय धूप में खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसके पास खड़ी दो अन्य बाइकें भी चपेट में आ गईं और कुछ ही पलों में तीनों वाहन जलकर खाक हो गए.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड की है. यहां एक बाइक सड़क किनारे खड़ी थी, जिसका मालिक रोहित वर्मा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही उसने चाबी से बाइक ऑन की, इंजन के पास से अचानक धुआं और लपटें उठने लगीं. वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आग ने भयंकर रूप ले लिया और देखते ही देखते पास खड़ी दो और बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया. यह भी पढ़े: Heatwave Alert: यूपी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, हीटवेव के चलते नोएडा-गाजियाबाद में 8वीं तक स्कूल बंद

Bike catches fire moments after ignition in Basti, spreads rapidly to nearby vehicles. Rider escapes unharmed, CCTV footage goes viral.#ITReel #Fire #Bike #UttarPradesh #Basti pic.twitter.com/rQxmd3Tala

