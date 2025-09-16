क्या ITR दाखिल करने की Last Date सच में बढ़ गई है? जानें सच्चाई और आयकर रिटर्न भरने की सही डेडलाइन
ITR Filing 2025 Last Date

ITR Filing Last Date 2025: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है. अब आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर की बजाय आज, 16 सितंबर कर दी गई है. विभाग ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की. सीबीडीटी (CBDT)  ने बताया कि इस बदलाव के कारण आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) 16 सितंबर की रात 12 बजे से 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा. ऐसे में करदाता इस दौरान पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

ITR दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ी

पहले 15 सितंबर थी लास्ट डेट

पहले यह समय सीमा 15 सितंबर ही तय की गई थी, लेकिन पोर्टल का उपयोग करने वाले करदाताओं (Taxpayers) की बड़ी संख्या और तकनीकी बदलावों को देखते हुए इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है. आयकर विभाग ने बताया कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है.

हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध

विभाग ने करदाताओं और कर पेशेवरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन लोगों ने समय सीमा से पहले रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भी आश्वासन दिया गया कि हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है. करदाता कॉल, चैट या वेबिनार के माध्यम से सहायता ले सकते हैं.

फेक न्यूज से रहें सावधान

गौरतलब है कि रविवार को ही विभाग ने समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाने की अफवाहों को फर्जी बताया था. अब आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक ही है.