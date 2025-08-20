Haryana Road Accident: बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर पिकअप और कैंटर की टक्कर, 4 प्रवासी मजदूरों की मौत

(Photo Credits ANI)

बहादुरगढ़, 20 अगस्त : हरियाणा के बहादुरगढ़ में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप गाड़ी का पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कैंटर के भी सामने वाले हिस्से के शीशे टूट गए. इस टक्कर में पिकअप सवार करीब 37 मजदूरों में से अधिकांश घायल हो गए.

घायल व्यक्ति ने बताया कि जब वह पिकअप गाड़ी में जा रहे थे, उसी दौरान पीछे से कैंटर ने टक्कर मारी. लखीमपुर खीरी से प्रवासी मजदूरों को महेंद्रगढ़ में खेती के काम के लिए लाया जा रहा था. इसी बीच रास्ते में एक्सीडेंट हुआ. बताया जा रहा है कि ये सभी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अमन नगर से हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित घोड़ाकैमला गांव की ओर जा रहे थे. इसमें कुछ लोग सीतापुर के रहने वाले भी थे. वे फसल कटाई के लिए यहां आए थे. यह भी पढ़ें :एक साथ आए दोनों ठाकरे बंधू, फिर भी हार गए मुंबई में ‘BEST एम्प्लॉइज कोऑप क्रेडिट सोसायटी चुनाव’; हाथ लगी मायूसी

हादसे के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से 8 घायलों का इलाज बहादुरगढ़ ट्रामा सेंटर में चल रहा है, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल मजदूरों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है. घायलों में कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं.