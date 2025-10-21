Hapus Mango: नवी मुंबई के वाशी मार्केट में फलों के राजा हापुस की दस्तक, आम की पहली खेप पहुंची; VIDEO

(Photo Credits Pudhari News)

Hapus Mango: नवी मुंबई के वाशी मार्केट में गर्मियों की शुरुआत से पहले ही फलों के राजा हापुस आम (Alphonso Mango) की पहली खेप पहुंच गई है. हर साल की तरह इस बार भी हापुस आम की सबसे पहली पेटी ने बाजार में हलचल मचा दी है. महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई और नवी मुंबई में हापुस आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं.

हापुस की लोकप्रियता विदेशों में भी

हापुस आम की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक है. इसकी मिठास, सुगंध और स्वाद के कारण इसे दुनियाभर में पसंद किया जाता है. यही कारण है कि वाशी मार्केट से हर साल हापुस आम का बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात (Export) किया जाता है. यह भी पढ़े: Most Expensive Mango: दुनिया का सबसे महंगा आम, कीमत एक लाख रुपये प्रति KG, जानें क्या है इसकी खासियत

हापुस की विशेषताएं

यह आम आकार में मध्यम, छिलका पतला और रंग सुनहरा पीला होता है. इसका स्वाद बेहद मीठा और खुशबूदार होता है. यह बाजार में ऊंची कीमतों में बिकता है, लेकिन फिर भी डिमांड हमेशा बनी रहती है.

हापुस के दाम और सीजन की शुरुआत

हालांकि अभी गर्मी का मौसम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वाशी मार्केट में हापुस की शुरुआती एंट्री ने आम प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. इस समय आम का स्वाद चखना थोड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि सीजन की पहली खेप होने के कारण कीमतें अधिक होती हैं.