VIDEO: 'राफेल पर नींबू और मिर्ची लटका दो': पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के अजय राय, कार्रवाई में देरी पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

Ajay Rai on Pahalgam Terror Attack: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार का घेराव किया है. अजय राय ने राफेल विमान का एक खिलौना मॉडल दिखाया, जिसमें नींबू और मिर्ची लटकी हुई थीं. इस दौरान उन्होंने सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाकामी बताई. अजय राय ने कहा, *"देश में आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. आम लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं. हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे कई जवान शहीद हो गए, लेकिन सरकार चुप है. जो सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, जो कहती है कि आतंकवाद को कुचल देंगे, वो अब कहां है?"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "सरकार ने राफेल विमान मंगवाए थे, लेकिन वे अब सिर्फ हैंगर में खड़े हैं, और उन पर नींबू-मिर्ची लटक रही है. क्या राफेल सिर्फ नजरबट्टू के लिए खरीदे गए थे?"

ये भी पढें: VIDEO: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जानें इसकी वजह

#WATCH | Varanasi | Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai shows a 'toy plane' with Rafale written on it and lemon-chillies hanging in it.

Ajay Rai says, "Terrorist activities have increased in the country, and people are suffering from it. Our youth lost their lives in the… pic.twitter.com/wIwLsa4akD

— ANI (@ANI) May 4, 2025