Vasai Horror: वसई में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, रिक्शे में खेलने पर मासूम को लोहे की रॉड से पीटा, फर्श पर पटका; आरोपी गिरफ्तार

एक व्यक्ति ने 4 साल के बच्चे को मारने की कोशिश की (Photo Credits: X\@hatedetectors)

वसई/मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के वसई (Vasai) इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 57 वर्षीय व्यक्ति ने खड़ी रिक्शा (Rickshaw) में खेलने जैसी मामूली बात पर 4 साल के मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की. सोमवार शाम करीब 7:30 बजे अनुपम घर कॉम्प्लेक्स (Anupam Ghar Complex) में हुई इस क्रूर घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है. यह भी पढ़ें: गोवा के बागा बीच पर बड़ा हादसा: पैरासेलिंग के दौरान बीच हवा में टूटी रस्सी, समुद्र में गिरा पर्यटक (Watch Video)

मामूली बात पर भड़का गुस्सा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्चा अपनी सोसाइटी के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. खेलते समय बच्चे संदीप पांडुरंग पवार नामक व्यक्ति के रिक्शे में चढ़ गए. इस बात से नाराज होकर आरोपी आपा खो बैठा और उसने 4 साल के बच्चे को पकड़ लिया. आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे के सिर को रिक्शे के अंदर लगी लोहे की रॉड से दे मारा और फिर उसे पैरों से उठाकर सीमेंट के फर्श पर जोर से पटक दिया.

दादी पर भी किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी की क्रूरता यहीं नहीं रुकी. उसने बच्चे को सीढ़ियों की तरफ घसीटा और उसका सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया. बच्चे की चीखें सुनकर उसकी दादी उसे बचाने दौड़ीं, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी नहीं बख्शा. उसने बुजुर्ग महिला के सीने और पेट पर लात मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया.

रिक्शे को लेकर एक व्यक्ति ने 4 साल के बच्चे पर बेरहमी से हमला किया (विचलित करने वाले दृश्य)

#Mumbai | A shocking and heartbreaking incident has come to light from #Vasai in Palghar district, where a rickshaw driver allegedly assaulted a three-and-a-half-year-old child in a brutal manner. The accused, identified as Sandeep Pawar, reportedly grabbed the child by the legs,… pic.twitter.com/ABQMKlAqip — News9 (@News9Tweets) March 31, 2026

स्थानीय निवासी ने बचाई जान

जब यह हमला हो रहा था, तब स्थानीय निवासी दीपेश ठाकरे ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया और बच्चे को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने और खून की उल्टियां होने के बाद उसे मीरा रोड के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं

वसई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप पांडुरंग पवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके.