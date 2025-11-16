Gwalior Road Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौत

Representational Image | ANI

ग्वालियर, 16 नवंबर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर-झांसी हाईवे पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इसमें पांच दोस्तों की मौत हो गई. हादसा सुबह लगभग 6 बजे मलवा कॉलेज के पास हुआ, जब तेज रफ्तार फॉर्च्युनर एसयूवी रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. पुलिस के अनुसार, फॉर्च्युनर झांसी से ग्वालियर की ओर जा रही थी. जैसे ही वाहन मलवा कॉलेज के मोड़ के पास पहुंचा, तभी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक हाईवे पर आ गई. अत्यधिक रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई और ट्रॉली में जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आधा हिस्सा ट्रॉली के नीचे दब गया.

आईएएनएस से बातचीत में डीएसपी (क्राइम) नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया, "टक्कर इतनी जोरदार थी कि फॉर्च्युनर का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. एयरबैग भी फट गए, लेकिन किसी की जान नहीं बच सकी. सभी पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई." उन्होंने कहा कि कार की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही होगी. मृतक सभी युवक 25 साल से कम उम्र के थे और उनमें से कुछ अपने परिवार के इकलौते बेटे थे.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कटर मशीनों के जरिए शवों को कार और ट्रॉली के मलबे से बाहर निकाला गया. कार का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन रहा. शवों को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों की पहचान क्षितिज उर्फ प्रिंस राजावत, कौशल भदौरिया, आदित्य प्रताप सिंह जादौन, अभिमन्यु सिंह और एक अन्य युवक के रूप में हुई है, जिसकी पहचान की पुष्टि की जा रही है.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये सभी दोस्त झांसी में जन्मदिन मनाकर ग्वालियर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. खुशियों का पल अचानक मातम में बदल गया, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद हाईवे कुछ समय के लिए जाम हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मामले की जांच में तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति और संभावित लापरवाही के पहलुओं की जांच की जा रही है.