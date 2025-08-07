Gurugram Horror: राजीव चौक पर मॉडल को घूरते हुए मास्टरबेशन करने लगा शख्स, वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में राजीव चौक जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक मॉडल के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है. यह मामला सुबह करीब 11 बजे का है, जब एक मॉडल जयपुर से लौटकर कैब का इंतजार कर रही थी. तभी एक अनजान युवक ने पहले घूरना शुरू किया, फिर कुछ ही देर में पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत (मास्टरबेशन) करने लगा. मॉडल इस हरकत से सन्न और डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग नाराजगी और चिंता जता रहे हैं.

घटना के तुरंत बाद मॉडल ने कई बार महिला हेल्पलाइन और पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. एक पुलिस अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि ऑनलाइन शिकायतें स्वीकार नहीं की जातीं, और उन्हें थाने में आकर ही रिपोर्ट करनी होगी.

दिनदहाड़े मॉडल के पास हस्तमैथुन करते दिखा शख्स

राजीव चौक पर मॉडल ने छेड़छाड़ करने वाले का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया के दबाव में जागी पुलिस

मॉडल ने आखिरकार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा प्रशासन को टैग किया, जिसके बाद मामला सामने आया और पुलिस हरकत में आई. लोगों के गुस्से और मीडिया दबाव के चलते पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2) और 78 के तहत FIR दर्ज की है.

पुलिस ने कार्रवाई में देरी की

अब CCTV के जरिए आरोपी की तलाश जारी

गुरुग्राम पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी है, ताकि उस युवक की पहचान की जा सके जिसने यह शर्मनाक हरकत की.

महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

यह घटना ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि एक बार फिर महिलाओं की सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. एक व्यस्त चौराहे पर दिन के उजाले में ऐसी हरकत होना और फिर पीड़िता की मदद ना मिल पाना, प्रशासन और कानून व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करता है.

महिला और बाल हेल्पलाइन नंबर

चाइल्डलाइन इंडिया: 1098, लापता बच्चे और महिलाएं: 1094, महिला हेल्पलाइन: 181, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन: 112, हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन: 7827170170, पुलिस महिला और वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन: 1091/1291.