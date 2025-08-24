Greater Noida Shocker: ग्रेटर नोएडा में पति ने महिला को जिंदा जलाया, मौत के बाद गिरफ्तार, बेटे ने लोगों से पिता की हैवानियत के बारे में बताई आपबीती; VIDEO
Greater Noida Shocker: ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध हालात में जलकर मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान निक्की के रूप में हुई है.परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जला दिया.

मामले की जानकारी 21 अगस्त की रात को तब सामने आई, जब फोर्टिस अस्पताल से पुलिस को एक मेमो मिला. इसमें बताया गया था कि एक महिला जली हुई हालत में अस्पताल लाई गई है और उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया जा रहा है.

बेटे ने बताई पिता के बारे में आपबीती

सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और मृतका के परिजनों से संपर्क कर मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक निक्की की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने आईएएनएस से बताया, "परिजनों की तहरीर पर हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। मृतका की शादी 2016 में हुई थी. परिजनों का आरोप है कि निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने जानबूझकर जलाकर मार डाला.

पुलिस ने मृतका की बहन की ओर से तहरीर मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन कर रवाना कर दिया गया है.

डीसीपी ने बताया कि घटना के बाद पीड़िता के परिजन बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की जा रही है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी.

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। एफआईआर में हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ परिजनों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है.