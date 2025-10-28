लोकआस्था का महापर्व: छठ पूजा का 'उषा अर्घ्य' के साथ समापन, पीएम मोदी सहित नेताओं ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर : भारतभर में लोकआस्था और श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja) का मंगलवार को उषा अर्घ्य के साथ समापन हुआ. भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य अर्पित करने के साथ व्रतियों ने चार दिन तक चले इस पवित्र अनुष्ठान का समापन किया. इस अवसर पर पीएम मोदी सहित देश के कई प्रमुख नेताओं ने शुभकामनाएं दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में कहा, "भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ. चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए. समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन! छठी मईया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे."

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "छठ पूजा का प्रातः अर्घ्य हमें यह याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है. सूर्यदेव को अर्पित यह अर्घ्य जीवन में ऊर्जा भरता है, विश्वास जगाता है और अनुशासन की प्रेरणा देता है. आज दिल्ली की यमुना भी इस दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो रही है. आप सभी को आस्था के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं." असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने छठी मईया के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "छठ महापर्व के अंतिम अनुष्ठान 'उषा अर्घ्य' के अवसर पर श्रद्धालुओं के साथ छठी मईया का आशीर्वाद प्राप्त करने का परम सौभाग्य मिला. जय सूर्य भगवान." यह भी पढ़ें : Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले में ‘शाहबाज’ नाम के घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपए, जानें क्या है इसकी खासियत?

उन्होंने एक अन्य 'एक्स' पोस्ट करते हुए लिखा, "उषा अर्घ्य छठ पूजा का अंतिम दिन है, जो नई आशा, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है. व्रती सूर्योदय से पहले घाट पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और अपने व्रत का समापन करेंगे. सभी व्रतियों और उनके परिवारों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. सूर्य देव एवं छठी मईया आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें." वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में कहा, "समस्त देशवासियों को आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के चतुर्थ दिवस उषा अर्घ्य की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं! छठी मईया और भगवान सूर्यदेव की कृपा से सभी के जीवन में आरोग्य और सौभाग्य का संचार हो. जय छठी मईया!"