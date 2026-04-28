PM Modi Varanasi Visit: पीएम मोदी का काशी को बड़ा उपहार, वाराणसी में 6,350 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास (Watch Video)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

वाराणसी, 28 अप्रैल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को अपने दो दिवसीय उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) दौरे के दौरान वाराणसी (Varanasi) को विकास की नई गति प्रदान की. काशी के 'महिला सम्मेलन' (Mahila Sammelan) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने करीब 6,350 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार देश की नीति-निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Uttar Pradesh) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. यह भी पढ़ें: PM Modi Plays Football: सिक्किम के गंगटोक में पीएम मोदी ने युवाओं के साथ खेला फुटबॉल, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

काशी और अयोध्या के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि इन परियोजनाओं में काशी और अयोध्या के बीच संपर्क (connectivity) को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने 1,050 करोड़ रुपये से अधिक की 48 तैयार परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया. इसमें वाराणसी-आजमगढ़ सड़क का चौड़ीकरण, कज्जाकपुरा और कादीपुर में रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण और भगवानपुर में 55 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) शामिल हैं.

दो नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए पीएम मोदी ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया. पहली ट्रेन बनारस से पुणे (हड़पसर) और दूसरी अयोध्या से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के बीच चलेगी. अयोध्या-मुंबई ट्रेन के शुरू होने से श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे दो प्रमुख धार्मिक केंद्रों के बीच संबंध और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर निवेश

5,300 करोड़ रुपये की लागत वाली जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है. शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला अस्पताल में 500 बिस्तरों वाला मल्टी-सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा. इसके अलावा, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और नमो घाट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विकास की योजना भी शामिल है. तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोवा रिग्पा भवन और अस्पताल का उद्घाटन पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के संगम का प्रतीक है. यह भी पढ़ें: पीएम मोदी का सिक्किम दौरा: गंगटोक में ट्रैफिक पाबंदियां लागू, ₹4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात

पीएम मोदी का काशी को बड़ा उपहार

'नया भारत गढ़ रही हैं महिलाएं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि आज का 'नया भारत' विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है. उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री के लिए देश में केवल चार जातियां हैं—महिलाएं, गरीब, युवा और अन्नदाता। वहीं, नेताओं ने कहा कि काशी केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जिसने युगों-युगों तक भारत को ज्ञान और शक्ति का मार्ग दिखाया है.

वाराणसी के इस दौरे ने न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती दी है, बल्कि जल जीवन मिशन के तहत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाओं और सौर ऊर्जा संयंत्रों जैसे सामुदायिक परियोजनाओं के जरिए आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है.