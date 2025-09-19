वडोदरा में गोलगप्पों पर बवाल, 20 रुपये में 6 की जगह 4 गोलगप्पे दिए तो बीच सड़क पर बैठकर रोई महिला; Video

गुजरात के वडोदरा शहर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसने लोगों को चौंका दिया. सुरासागर इलाके में एक महिला ने दावा किया कि उसे 20 रुपये में 6 की बजाय सिर्फ 4 गोलगप्पे मिले. गुस्से में आकर वह सीधे व्यस्त सड़क के बीचोंबीच बैठ गई और ट्रैफिक रोक दिया. यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए और आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला गोलगप्पे वाले पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए जोर-जोर से रो रही थी और कह रही थी कि उसे न्याय चाहिए. कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, जबकि अन्य इस नजारे को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस घटना पर मजेदार कमेंट्स किए और इसे “गोलगप्पा गेट” नाम दिया.

“न्याय चाहिए” की जिद, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

4 नहीं 6 गोलगप्पे चाहिए

A bizarre scene unfolded in #Vadodara city, as a woman created high-voltage drama after allegedly receiving only 4 Golgappas instead of 6 for ₹20. She sat in the middle of the road, halting traffic and demanding justice. Police had to intervene.@NewIndianXpress@santwana99 pic.twitter.com/eazODLebGr — Dilip Kshatriya (@Kshatriyadilip) September 19, 2025

पुलिस ने समझाकर हटाया, ट्रैफिक हुआ बहाल

थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची. एक पुलिस अधिकारी ने महिला से बातचीत की और उसे शांत कराया. समझाने-बुझाने के बाद महिला सड़क से हटने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद ट्रैफिक दोबारा चालू हो सका.

इंटरनेट पर छिड़ी बहस और मजाक

यह घटना सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी. कुछ लोगों ने कहा कि महिला की हरकत गलत थी क्योंकि इससे सड़क जाम हो गया और लोग परेशान हुए. वहीं, कई यूजर्स ने इस घटना को मजेदार बताया और मजाक करते हुए कहा कि अब गोलगप्पों के लिए भी आंदोलन होने लगे हैं.