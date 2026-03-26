Gold Rate Today, March 26, 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी; दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सस्ता हुआ सोना, जानें 22K और 24K के ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, March 26, 2026: वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों (Gold Rate) में गिरावट का दौर गुरुवार, 26 मार्च 2026 को भी जारी रहा. ऊंचे बॉन्ड यील्ड के कारण निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में सोने का आकर्षण कम हुआ है, जिससे घरेलू बाजारों में इसकी कीमतों में सुस्ती देखी जा रही है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निकट भविष्य में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में रह सकती हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में सोने के ताज़ा दाम देखें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, वैश्विक दबाव के बीच गोल्ड हुआ और सस्ता; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज 22K-24K के ताज रेट

महानगरों में आज के भाव

लेटेस्ट मार्केट रेट्स के मुताबिक, देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. क्षेत्रीय स्तर पर कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है, जिसमें कोलकाता में स्थानीय मांग और डीलर प्राइसिंग के कारण दाम थोड़े कम दर्ज किए गए हैं.

प्रमुख शहरों में सोने की दरें (प्रति 10 ग्राम) – 26 मार्च, 2026

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,32,600 1,44,800 मुंबई 1,32,600 1,44,800 चेन्नई 1,32,600 1,44,800 कोलकाता 1,32,000 1,44,200 बेंगलुरु 1,32,600 1,44,800 हैदराबाद 1,32,600 1,44,800 अहमदाबाद 1,32,600 1,44,800 जयपुर/लखनऊ 1,32,600 1,44,800 नोएडा/गुरुग्राम 1,32,600 1,44,800

गिरावट के पीछे मुख्य कारण

सोने की कीमतों में इस गिरावट के लिए अंतरराष्ट्रीय कारकों को जिम्मेदार माना जा रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी गोल्ड फ्यूचर्स में कमजोरी देखी गई. विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से विदेशी निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर मांग और कीमतों पर पड़ता है. हालांकि, निचले स्तर पर खरीदारी की संभावना के चलते घरेलू मांग में कुछ सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं. अंतिम बिल में GST (जीएसटी), मेकिंग चार्जेस और स्थानीय जौहरी के मार्जिन के कारण कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। निवेश या खरीदारी से पहले ग्राहकों को अपने नजदीकी ज्वेलर्स या आधिकारिक स्रोतों से रीयल-टाइम रेट्स की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए.