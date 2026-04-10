Gold Rate Today, April 10, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में क्या है सोने का दाम? देखें लेटेस्ट लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rates) में स्थिरता देखी गई. देश के अधिकांश मेट्रो शहरों (Metro Cities) में 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. वहीं, 22 कैरेट सोने की ट्रेडिंग 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब हो रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में स्थिरता और मुद्रा के उतार-चढ़ाव सीमित होने के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया. यहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में सोने के ताज़ा दाम दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, April 9, 2026: सोने की कीमतों में भारी उछाल, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचे दाम; जानें अपने शहर के ताजा भाव

प्रमुख शहरों में आज का भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न शहरों में सोने के लेटेस्ट दाम नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:

शहर 24K सोना (₹) 22K सोना (₹) दिल्ली 1,53,800 1,41,000 मुंबई 1,53,800 1,41,000 चेन्नई 1,54,400 1,42,000 कोलकाता 1,53,800 1,41,000 बेंगलुरु 1,53,800 1,41,000 अहमदाबाद 1,53,900 1,41,100 हैदराबाद 1,53,800 1,41,000 नोएडा/गुरूग्राम 1,53,800 1,41,000

बाजार के मुख्य रुझान

आज के आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई में सोने की कीमतें अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ी अधिक दर्ज की गई हैं. स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक्स के कारण अक्सर चेन्नई में दाम ऊंचे रहते हैं. वहीं, दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कीमतें एक समान हैं, जिसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर और ज्वेलर्स के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है.

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

भारत में सोने के दाम कई वैश्विक और घरेलू कारकों पर निर्भर करते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति (महंगाई) की उम्मीदें वैश्विक स्तर पर असर डालती हैं. घरेलू स्तर पर शादी-ब्याह का सीजन, त्योहारों की मांग, राज्य टैक्स और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलता है.