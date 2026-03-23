Goa Sex Scandal: गोवा सेक्स स्कैंडल मामले में BJP पार्षद का बेटा सोहम नाइक गिरफ्तार, लड़कियों का शोषण-अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

BJP councillor’s son arrestede case (Photo Credits: IANS)

Soham Naik Goa Sex Scandal: दक्षिण गोवा पुलिस ने सोमवार तड़के 20 वर्षीय सोहम सुशांत नाइक को गिरफ्तार कर लिया है. सोहम पर 25 से 30 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है. आरोपी कुरचोरम नगरपालिका के एक भाजपा पार्षद का बेटा है. इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी.

तीन साल से चल रहा था शोषण का खेल

प्रारंभिक जांच और रिपोर्टों के अनुसार, यह शोषण पिछले तीन वर्षों से चल रहा था. आरोप है कि सोहम नाइक नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और गुपचुप तरीके से उनके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था. बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए वह पीड़िताओं को डराता-धमकाकर चुप रहने पर मजबूर करता था. यह मामला तब उजागर हुआ जब पिछले सप्ताह एक पार्टी के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाए और अपनी हरकतों के बारे में डींगें हांकी. यह भी पढ़े: Ashok Kharat Scandal: ढोंगी बाबा अशोक खरात की एक और घिनौनी करतूत CCTV में कैद, मां के सामने बच्ची से दुर्व्यवहार का नया VIDEO आया सामने

जनता का आक्रोश और पुलिस की कार्रवाई

जैसे ही इन वीडियो और शोषण की खबरें दक्षिण गोवा में फैलीं, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. रविवार रात बड़ी संख्या में नागरिक और स्थानीय नेता कुडचडे (Curchorem) पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि 48 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बंद का आह्वान करेंगे. जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस ने सोमवार सुबह आरोपी को हिरासत में ले लिया.

View this post on Instagram A post shared by Herald Publications Pvt Ltd (@heraldo_goa)

सुओ मोटो FIR और राजनीतिक प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों और विपक्षी दलों ने मांग की थी कि पुलिस पीड़ितों के सामने आने का इंतजार करने के बजाय 'सुओ मोटो' (स्वत: संज्ञान) के तहत मामला दर्ज करे, क्योंकि मामला नाबालिगों से जुड़ा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने भी सरकार से हस्तक्षेप करने और इस वीभत्स मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की मांग की है.

डिजिटल सबूतों की जांच जारी

दक्षिण गोवा पुलिस वर्तमान में आरोपी के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों और मोबाइल फोन की जांच कर रही है. फोरेंसिक टीमें उन वीडियो को रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं जिनका उपयोग लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस शोषण चक्र में क्या और भी लोग शामिल थे और पीड़ितों की सही संख्या क्या है.

फिलहाल सोहम सुशांत नाइक पुलिस हिरासत में है और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है.