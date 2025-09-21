Kanpur Shocker: गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या, फिर शव को सूटकेस में ठूंसा; सेल्फी लेने के बाद यमुना में फेंका

Kanpur Suitcase Murder Case (Image Generated By AI)

Kanpur Suitcase Murder Case: कानपुर पुलिस (Kanpur Police) ने दो महीने पुराने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. यहां एक युवक ने शादी का दबाव बनाने पर अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या (Kanpur Murder) कर दी. इसके बाद उसका शव सूटकेस में भरकर यमुना नदी में फेंक दिया. जानकारी के अनुसार, आरोपी सूरज, फतेहपुर जिले (Fatehpur District) के हरिखेड़ा का रहने वाला है. मृतक आकांक्षा, कानपुर देहात के सुजानीपुर की रहने वाली थी और नौकरी के सिलसिले में कानपुर में किराए पर मकान लेकर रह रही थी.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 जुलाई को आकांक्षा और सूरज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आकांक्षा ने सूरज से उसके किसी दूसरी महिला से संबंधों के बारे में पूछा था. गुस्से में आकर सूरज ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद, उसने अपने दोस्त आशीष को बुलाया और दोनों ने शव को सूटकेस में ठूंस दिया.

इसके बाद दोनों लगभग 95 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्लाघाट गए और सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी सूरज ने शव वाले सूटकेस के साथ एक सेल्फी ली और उसे अपने स्टेटस पर पोस्ट कर दिया.

आरोपी युवक समेत 2 लोग गिरफ्तार

पीड़िता की मां ने 8 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला. 16 सितंबर को मां ने सीधे सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर मामला दर्ज किया.

पूछताछ में सूरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने सूरज और उसके साथी आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस बीच, यमुना में शव की तलाश जारी है.