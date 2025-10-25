Ghaziabad Fire Breaks: तुलसी निकेतन में भीषण आग, महिला और 6 वर्षीय बच्ची अचेत अवस्था में मिलीं, जीटीबी अस्पताल में भर्ती

गाजियाबाद, 25 अक्टूबर : बीती देर रात गाजियाबाद (Ghaziabad) के टीलामोड़ थाना क्षेत्र स्थित तुलसी निकेतन में एक फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना रात करीब 2:25 बजे वैशाली कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी फायर टेंडर टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि फ्लैट नंबर 61 ए, तुलसी निकेतन के बाहर से ताला बंद था जबकि अंदर से घना धुआं और आग की लपटें निकल रही थीं. आसपास के लोग मौके पर जुट चुके थे, लेकिन किसी को अंदर रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी.

स्थिति गंभीर देखकर पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत मकान का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया. अंदर का नजारा बेहद भयावह था — पूरा मकान धुएं से भर चुका था और कमरे में रखा फ्रिज धधक रहा था. दमकल कर्मियों ने पंपिंग मशीन की सहायता से आग पर काबू पाया और खिड़कियाँ-दरवाज़े खोलकर धुएं को बाहर निकाला गया. जैसे ही कमरे का धुआं कम हुआ, तलाशी लेने पर अंदर के कमरे में फर्श पर एक महिला और एक छोटी बच्ची अचेत अवस्था में पड़ी मिलीं. यह भी पढ़ें : मुंबई में खौफनाक वारदात: ब्रेकअप के 8 दिन बाद लड़के ने एक्स-गर्लफ्रेंड को चाकू से मारा, फिर खुद का गला काटा

दोनों को पड़ोस की महिलाओं की मदद से बाहर निकाला गया और तत्काल ही पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल मुकुल शर्मा और कांस्टेबल दीपक ने जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली पहुंचाया. जांच में पता चला कि घायल महिला का नाम सब्बी परवीन उर्फ पिंकी (30 वर्ष) है, जो मो. जाकिर की पत्नी हैं. उनकी बेटी साइना परवीन (6 वर्ष) भी आग की चपेट में आई. परिजनों के मुताबिक, यह परिवार दो दिन पहले ही इस फ्लैट में किराए पर शिफ्ट हुआ था.

मो. जाकिर पेशे से ऑटो चालक हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जबकि सब्बी परवीन बिहार के किशनगंज की निवासी हैं. फिलहाल दोनों का उपचार दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा है. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है. फायर विभाग और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.