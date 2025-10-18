Garib Rath Train Fire: सरहिंद स्टेशन पर अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में आग
Credit-(Pixabay)

अंबाला, 18 अक्टूबर : पंजाब के सरहिंद जंक्शन (एसआईआर) पर शनिवार सुबह ट्रेन संख्या 12204 (अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस) के एक डिब्बे में आग लगने की घटना सामने आई. यह घटना सुबह 7:30 बजे हुई. अंबाला डीआरएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (एक्स) पर इसकी जानकारी साझा की. रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. प्रभावित डिब्बे में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित रूप से अन्य डिब्बों में स्थानांतरित कर दिया गया. रेलवे और दमकल विभाग की टीम ने मिलकर आग पर जल्द काबू पा लिया. प्रारंभिक जांच में आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़े : Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में आप ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, 50 प्रत्याशियों के नाम शामिल

अंबाला डीआरएम के अनुसार, आग बुझने के बाद ट्रेन को जल्द ही अपने गंतव्य सहरसा के लिए रवाना कर दिया गया. यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने सभी जरूरी कदम उठाए. मरम्मत और सुरक्षा जांच के बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया गया. रेलवे ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है.

यह घटना भले ही छोटी थी, लेकिन रेलवे की त्वरित प्रतिक्रिया ने इसे गंभीर होने से बचा लिया. स्थानीय प्रशासन और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की. रेलवे ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस घटना के बाद सरहिंद स्टेशन पर सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है और ट्रेन संचालन सुचारू रूप से चल रहा है. यात्रियों ने रेलवे की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है.