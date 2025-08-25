Bank Holiday on Ganesh Chaturthi 2025? गणेश चतुर्थी पर बैंक खुले रहेंगे या बंद... जानें कहां-कहां छुट्टी घोषित

Ganesh Chaturthi Bank Holiday 2025

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi Bank Holiday 2025) देशभर में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है. खासतौर पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में इस त्योहार की रौनक अलग ही होती है. इस दिन घर-घर और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना कर पूजा-अर्चना की जाती है. इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 (बुधवार) को मनाया जाएगा. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है, कि क्या इस दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी? या फिर बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं:

किन राज्यों में रहती है छुट्टी?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन के मुताबिक, हर राज्य की अपनी क्षेत्रीय छुट्टियों की लिस्ट होती है. गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहती है और कामकाज पूरी तरह बंद रहता है. वहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा राजस्थान और उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में इस दिन छुट्टी नहीं होती है. इसलिए इन राज्यों में गणेश चतुर्थी पर बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहते हैं, और नियमित कामकाज होता है.

ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी चालू

हालांकि छुट्टी वाले राज्यों में ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सभी तरह की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) सेवाएं इस दौरान भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी. यानी पैसों के लेन-देन, ट्रांजैक्शन या बिल पेमेंट में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

पहले से कर लें ज़रूरी काम

अगर आप ऐसे राज्य में रहते हैं, जहाँ गणेश चतुर्थी के दिन बैंक बंद रहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने सभी अहम बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें. इसमें कैश निकासी, चेक जमा करना या बैंक से जुड़े अन्य ऑफलाइन काम शामिल हैं. ऐसा करने से छुट्टी वाले दिन आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.