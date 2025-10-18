Flight Ticket Price Increased: त्यौहार में अपने शहर प्लेन से जानेवालों के लिए बड़ा झटका, दिवाली में एयरलाइन्स ने बढ़ाए टिकट के रेट, लोगों की मुश्किलें बढ़ी

Representational Image | PTI

Flight Rates Increase: दिवाली (Diwali) में अपने शहर जाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है. लोग बसों में और ट्रेनों में सफर कर रहे है. ट्रेनों में भी इन दिनों कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है. ऐसे में लोग फ्लाइट (Flight) से भी सफर कर रहे है. लेकिन हर साल की तरह इस साल भी एयरलाइन्स दिवाली का मौका देखते हुए टिकट के रेट कई गुना बढ़ा दिए है. जिसके कारण लोगों को कई गुना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे है. दिवाली के करीब आते ही नागपुर में रह रहे विद्यार्थी, नौकरीपेशा और व्यवसायिक लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट जाते हैं.

इस साल, पुणे (Pune) और मुंबई (Mumbai) से नागपुर आने वाले प्रवासियों के लिए यात्रा महंगी साबित हो रही है. ये भी पढ़े:Flight Ticket Price Increased: रक्षाबंधन पर हवाई किराया छू रहा आसमान! 46 प्रतिशत तक महंगे हो गए फ्लाइट टिकट के दाम

फ्लाइट टिकट के दामों में बढ़ोत्तरी

पिछले कुछ दिनों में पुणे और मुंबई से नागपुर जाने वाले विमानों के टिकटों के दाम तेजी से बढ़े हैं.सामान्य दिनों में टिकट 4,000 रूपए से लेकर 5,000 रूपए में मिलते थे.अब यह बढ़कर 15,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक पहुंच गए हैं.ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) वेबसाइटों पर जैसे-जैसे दिवाली की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, टिकटों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं. एयरलाइन कंपनियों ने प्रवासी मांग के अनुसार 'डायनामिक प्राइसिंग' लागू की है. लखनऊ एयरपोर्ट पर लखनऊ-मुंबई रूट पर किराया सबसे अधिक बढ़ा है.जहां पहले इस मार्ग का किराया औसतन 5,000 रूपए था, वहीं अब यह बढ़कर 25,723 रूपए तक पहुंच गया है.

बस संचालकों ने भी बढ़ाया किराया

फ्लाइट कंपनियों (Flight Companies) के साथ-साथ बस ऑपरेटर्स ने भी दिवाली के समय कीमतों में बढ़ोतरी की है.पुणे–नागपुर मार्ग पर व्हॉल्वो और लक्ज़री बसों का किराया अब 4,500 रूपए 5,500 रूपए है. सामान्य दिनों में यह 1,200 रूपए से लेकर 1,400 रूपए होता था.ऑनलाइन बुकिंग पर 17 अक्टूबर की यात्रा का किराया 5,542 रूपए और 18 अक्टूबर के लिए 5,038 रूपए किराया दिखाया जा रहा है.

महंगे किराए से परेशान यात्री

लोगों को अब घर लौटने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. लोग केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि दिवाली जैसे त्योहारों में हवाई किराए पर नियंत्रण (Control) लगाया जाए, ताकि आम नागरिक भी आसानी से यात्रा कर सकें.