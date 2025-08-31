Firecracker Factory Explosion: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 लोगों की मौत, CM योगी ने दुख जताया
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

लखनऊ, 31 अगस्त : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की जानकारी सामने आई है. धमाके के साथ इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है. आशंका जताई जा रही है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. कुछ घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में यह धमाका हुआ. दूर तक विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई. साथ ही, स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में घायल लोगों निकाला गया. सूचना के बाद एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. इसके अलावा, लखनऊ के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ईस्ट भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. यह भी पढ़ें : VIDEO: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, मलबे का ढेर में बदला घर, विस्फोट में 2 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं.