Pune: बिल्डिंग के 12वें फ्लोर में लगी आग, हादसे में 15 साल के नाबालिग की मौत, 5 लोग हुए घायल, पुणे का VIDEO आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे (Pune) के हड़पसर के उंदरी इलाकें में एक भीषण हादसा सामने आया है. जहां पर एक बिल्डिंग के 12वें फ्लोर में आग लग गई. जिसके कारण एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई.बताया जा रहा है की गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) फटने से 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 स्थानीय लोग और 2 फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) के कर्मचारी घायल हो गए.फायर ब्रिगेड विभाग के अनुसार, घटना 26 सितंबर दोपहर करीब 2:30 बजे मार्वल आयडियल सोसायटी, जगदंब भवन मार्ग, उंदरी में हुई.सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, 2 पानी के टैंकर, एक बीए सेट वैन, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और सरकारी एंबुलेंस तुरंत घटनास्थल पर रवाना की गईं.

बिल्डिंग के फ्लोर पर लगी आग

आग में एक की हुई मौत

बताया जा रहा है की जैसे ही जवानों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, अचानक रसोईघर में रखे दो सिलेंडर (Gas Cylinder) फट गए, जिससे 3 नागरिक और 2 फायरमैन गंभीर रूप से झुलस गए.आग पर करीब आधे घंटे में काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया था. मलबे से बाहर निकाले गए 15 वर्षीय नाबालिग को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जांच जारी

फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) विभाग के प्रमुख देवेंद्र पोटफोडे ने बताया कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन उसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. हादसे ने इलाके में दहशत फैला दी है.