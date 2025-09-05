Fire-Blowing Stunt: उज्जैन में करतब दिखाना पड़ा महंगा, मुंह से आग निकालते समय दो लोग बुरी तरह झुलसे

(Photo : X)

मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक धार्मिक जुलूस के दौरान मुंह से आग निकालने का खतरनाक स्टंट करते हुए दो लोग गंभीर रूप से जल गए. यह हादसा बुधवार रात को फूल डोल ग्यारस के जुलूस के समय हुआ, जब कई झांकियां निकाली जा रही थीं.

कैसे हुआ यह खतरनाक हादसा?

अधिकारियों के अनुसार, दोनों पीड़ित एक खुली गाड़ी पर चढ़कर आग का करतब दिखा रहे थे. एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनमें से एक कलाकार, जिसका नाम युवराज मरमट है, अपने मुंह में पेट्रोल भरता है. फिर वह उस पेट्रोल को एक जलती हुई लकड़ी पर थूकता है ताकि आग का एक बड़ा गोला बन सके.

लेकिन अचानक आग का गोला बेकाबू होकर भड़क गया और उसने कलाकार के चेहरे, छाती और हाथों को अपनी चपेट में ले लिया. गाड़ी पर उसके बगल में खड़ा दूसरा शख्स भी इस आग की चपेट में आ गया.

दिल दहला देने वाला था मंज़र

एक दिल दहला देने वाले वीडियो में दोनों को जलते हुए गाड़ी से नीचे कूदते और अपने कपड़े उतारते हुए देखा गया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि शुरुआत में तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया. जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत पीड़ितों को पास के चरक अस्पताल पहुंचाया और आग बुझाने की कोशिश की. इस हादसे में कई दूसरी गाड़ियों में भी आग लग गई.

कैसी है पीड़ितों की हालत?

अस्पताल के डॉक्टर यश गोस्वामी ने बताया कि एक व्यक्ति 36 प्रतिशत तक जल गया है. फिलहाल, उसके परिवार वाले उसे एक निजी अस्पताल में ले गए हैं. डॉक्टर ने यह भी बताया कि अब दोनों पीड़ित खतरे से बाहर हैं.