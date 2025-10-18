Delhi Brahmaputra Apartment Fire: दिल्ली के VVIP इलाके में हड़कंप! ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास

(Photo : X)

Delhi Brahmaputra Apartment Fire: आज दिल्ली के एक बहुत ही हाई-प्रोफाइल इलाके में हड़कंप मच गया. यहाँ डॉ. बिशंबर दास मार्ग पर बने 'ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स' में भयंकर आग लग गई. यह बिल्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद रहते हैं. और तो और, यह बिल्डिंग नए संसद भवन से बस 200 मीटर की दूरी पर है.

क्या है पूरा मामला?

दोपहर करीब 1 बजकर 20 मिनट पर दमकल विभाग को इस अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली. खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं. टीवी पर आई तस्वीरों में बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठता दिख रहा था और पुलिस लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही थी.

इस आग में एक परिवार का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. एक व्यक्ति ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी. घर में शादी के लिए खरीदे गए सारे गहने और कीमती सामान रखा था, जो आग में जलकर खाक हो गया. इससे भी दुख की बात यह है कि उनकी बेटी आग में झुलस गई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. जब आग लगी, तब घर में उनका पालतू कुत्ता भी फंसा हुआ था.

कैसे लगी आग?

अभी तक आग लगने की असली वजह का पता नहीं चल पाया है. लेकिन, पीड़ित परिवार को शक है कि शायद पास में बच्चे पटाखे जला रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

फायर ब्रिगेड पर देरी का आरोप

इलाके के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड की टीम को फोन करने के बावजूद वह देर से पहुंची. लोगों का कहना है कि अगर गाड़ियां समय पर आ जातीं तो शायद इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता.

फिलहाल, दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि यह इलाका बेहद संवेदनशील है, इसलिए अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.