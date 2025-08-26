Elphinstone Bridge Update: मुंबई में बढ़ेगी ट्रैफिक की समस्या! गणेशोत्सव के बाद 10 सितंबर से एल्फिंस्टन रोड ओवर ब्रिज पुनर्निर्माण के लिए तोड़ा जाएगा

(Photo Credits WC)

Mumbai Elphinstone Bridge: गणेशोत्सव के समापन के बाद मुंबई में एक बार फिर ट्रैफिक की समस्या बढ़ने वाली है। मुंबई ट्रैफिक विभाग ने पुष्टि की है कि 125 साल पुराना एल्फिंस्टन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) 10 सितंबर 2025 से पुनर्निर्माण के लिए यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा. यह तारीख अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर 2025), गणेशोत्सव के अंतिम दिन, के तीन दिन बाद तय की गई है ताकि त्योहार के दौरान विसर्जन यातायात प्रभावित न हो. जर्जर हो चुके इस ब्रिटिश कालीन पुल को ध्वस्त कर नया डबल-डेकर ब्रिज बनाया जाएगा. हालांकि, हाजी नूरानी भवन सहित आसपास के निवासियों ने पुनर्वास योजना पर स्पष्टता न मिलने का आरोप लगाया है और वैकल्पिक आवास न मिलने पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है.

ब्रिज का पुनर्निर्माण क्यों जरूरी है?

एल्फिंस्टन ब्रिज जर्जर हो चुका है और सुरक्षा के लिहाज से इसे तत्काल बंद करना आवश्यक है। यह ब्रिटिश कालीन ब्रिज अब खतरनाक हो चुका है, जिसके कारण अधिकारियों ने इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया है.हालांकि, आसपास के भवनों के निवासियों, विशेष रूप से हाजी नूरानी भवन के, ने पुनर्वास योजना पर स्पष्टता न मिलने का आरोप लगाया है, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले आश्वासन दिया था. निवासियों ने ब्रिज को बंद करने से पहले वैकल्पिक आवास की व्यवस्था न होने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Advisory: पीएम मोदी की आज शाम शिवाजी पार्क में चुनाव को लेकर रैली, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी की यातायात एडवाइजरी, चेक डिटेल्स

नए ब्रिज को बांद्रा-वर्ली सी लिंक

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) के तहत एल्फिंस्टन ब्रिज को सीवरी-वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर प्रोजेक्ट के लिए ध्वस्त किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट अटल सेटू (ट्रांस हार्बर लिंक) को बांद्रा-वर्ली सी लिंक से जोड़ेगा, जिससे यात्रा समय 40-60 मिनट से घटकर 10 मिनट हो जाएगा. मौजूदा ब्रिज केवल 13 मीटर चौड़ा है और प्रत्येक दिशा में 1.5 लेन ही समर्थन करता है.नया डबल-डेकर ब्रिज चार लेन वाला होगा, जिसमें निचला डेक परेल और प्रभादेवी को जोड़ेगा, और ऊपरी डेक कनेक्टर का हिस्सा बनेगा.

ब्रिज का पुनर्निर्माण

ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त (ट्रैफिक) अनिल कुम्भारे ने बताया कि यह बंदी 10 सितंबर से प्रभावी होगी, ताकि गणेशोत्सव के दौरान लाखों भक्तों के विसर्जन ट्रैफिक पर असर न पड़े। एमएमआरडीए के अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा सर्वेक्षण में ब्रिज को खतरनाक पाया गया है, और इसलिए इसे तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। बंदी के दौरान ब्रिज का ध्वंसावशेष तीन महीने में पूरा होगा, और पुनर्निर्माण में दो साल का समय लगेगा। नया ब्रिज 2027 तक तैयार होगा।

निवासियों का विरोध

प्रभादेवी क्षेत्र में एल्फिंस्टन ब्रिज के आसपास के 19 पुराने भवनों के निवासी चिंतित हैं। इनमें से हाजी नूरानी और लक्ष्मी निवास भवन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि नए खंभों के निर्माण से इन्हें ध्वस्त करना पड़ेगा। हाजी नूरानी भवन के सचिव मुनफ ठाकुर ने कहा, "बंदी का फैसला पुनर्वास की कोई जानकारी दिए बिना लिया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वैकल्पिक आवास मिलने से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी।" निवासियों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, उनके बच्चे आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं, और व्यवसाय भी स्थानीय हैं

ट्रैफिक को लेकर वैकल्पिक मार्ग

ब्रिज के बंद होने के बाद दादर, लोअर परेल, कुर्री रोड और भारतमाता जंक्शन में यातायात जाम की आशंका है. ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग घोषित किए हैं.

पश्चिम की ओर दादर वेस्ट जाने वाले वाहन: परेल टीटी जंक्शन से दाएं मुड़ें, बीए रोड से दादर टीटी जंक्शन पर बाएं लें और तिलक ब्रिज का उपयोग करें.

पूर्व की ओर परेल जाने वाले वाहन: लोअर परेल ब्रिज और महादेव पलाव रोड का उपयोग करें.

पैदल यात्रियों के लिए परेल स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज (FOB) नॉन-टिकट जोन बनेगा, और प्रभादेवी स्टेशन के पास नया एफओबी बन रहा है.