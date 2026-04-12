Telangana TS Class 11-12 Result 2026 OUT: तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम जारी,tgbie.cgg.gov.in पर एक क्लिक में ऐसे करें चेक रिजल्ट

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Telangana TS Class 11-12 Result 2026 OUT: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) ने बहुप्रतीक्षित इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम 12 अप्रैल, 2026 को सुबह 11 बजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए लगभग 9.9 लाख छात्र अब अपने अंक पत्र और क्वालीफाइंग स्टेटस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं।

परिणाम ऐसे करें चेक

छात्र अपने स्कोरकार्ड और मार्क्स मेमो डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: यह भी पढ़े: Meghalaya Board SSLC Result 2026 Out: मेघालय में MBOSE बोर्ड कक्षा 10वीं के नतीजे जारी, mbose.in पर ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड चेक

टीजीबीआईई की आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in या results.cgg.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर 'TS Inter 1st Year Result 2026' या 'TS Inter 2nd Year Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।

अपने स्ट्रीम (General/Vocational) का चयन करें.

अपना हॉल टिकट नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें.

'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए अपने मार्क्स मेमो का प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें.

महत्वपूर्ण जानकारी

प्रोविजनल रिजल्ट: ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए अंक पत्र प्रोविजनल (अनंतिम) हैं। छात्र अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने संबंधित कॉलेजों या स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं।

पासिंग क्राइटेरिया: बोर्ड के नियमों के अनुसार, प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं।

हेल्पलाइन: यदि परिणाम देखने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विवरणों या अपने स्कूल प्रशासन से सहायता ले सकते हैं।

बोर्ड ने इस वर्ष की परीक्षाओं का संचालन काफी व्यवस्थित ढंग से किया था, और अब परिणाम जारी होने के साथ ही छात्र अपने आगे की उच्च शिक्षा (अंडरग्रेजुएट कोर्सेज) की योजना बना सकेंगे। जिन छात्रों को उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिले हैं, वे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत 'रीकाउंटिंग' या 'सप्लीमेंट्री' परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे.