JEE Main 2026 Session 2 Admit Card Update: NTA जल्द जारी कर सकता है सत्र 2 का एडमिट कार्ड, jeemain.nta.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड

Representative Image of Admit Card. (Photo Credit: Pixabay)

JEE Main 2026 Session 2 Admit Card Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main) 2026 के दूसरे सत्र के लिए एडमिट कार्ड कल, 30 मार्च तक जारी किए जाने की उम्मीद है. आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से तीन-चार दिन पहले हॉल टिकट जारी करने की परंपरा को देखते हुए, छात्र बेसब्री से आधिकारिक लिंक का इंतजार कर रहे हैं. सत्र 2 की परीक्षाएं गुरुवार, 2 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, जिसमें देश-विदेश के लाखों छात्र शामिल होंगे.

जेईई मेन 2026 अप्रैल सत्र का संशोधित शेड्यूल

एनटीए के नवीनतम नोटिफिकेशन के अनुसार, अप्रैल सत्र की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में भारत के 424 शहरों और 15 अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है:

पेपर 1 (B.E./B.Tech): 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल.

पेपर 2A और 2B (B.Arch & B.Planning): 7 अप्रैल.

विशेष रूप से, 5 अप्रैल को ईस्टर संडे (Easter Sunday) होने के कारण जिन छात्रों ने तारीख बदलने का अनुरोध किया था, उन्हें अप्रैल विंडो के भीतर ही वैकल्पिक तारीख आवंटित की जाएगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण

लिंक सक्रिय होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 2 Admit Card" लिंक पर क्लिक करें. अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें. स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा पिन (Captcha) भरें. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और कम से कम दो रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें.

परीक्षा केंद्र के लिए अनिवार्य नियम और दस्तावेज

एनटीए ने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. छात्रों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है:

प्रिंटेड एडमिट कार्ड: अधिमानतः रंगीन प्रिंटआउट और भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र (Undertaking).

वैध फोटो आईडी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट की मूल प्रति.

अतिरिक्त फोटो: उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) पर चिपकाने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो (वही जो आवेदन में अपलोड किया गया था).

विवरणों की जांच और सुधार

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर अपना नाम, रोल नंबर, आवंटित शिफ्ट और परीक्षा केंद्र के पते की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि फोटो, हस्ताक्षर या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी में कोई विसंगति (Discrepancy) मिलती है, तो वे तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन 011-40759000 पर संपर्क करें या jeemain@nta.ac.in पर ईमेल भेजें.