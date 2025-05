Gujarat Board 10th Result 2025 Out: गुजरात बोर्ड 10वीं के परिणाम जारी, राजकोट के स्कूल में छात्रों ने मनाया ख़ुशी का जश्न, VIDEO वायरल

Gujarat Board 10th Result 2025 Out on gseb.org: गुजरात में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का लंबा इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है. गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) ने आज सुबह 8 बजे 10वीं कक्षा (एसएससी) के नतीजे घोषित कर दिए हैं. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर चेक कर सकते हैं,

रिजल्ट घोषित होने के बाद राजकोट के एक स्कूल में छात्रों की खुशी का माहौल देखने लायक था. छात्रों ने एक-दूसरे को फूलों की माला पहनाकर और ताज पहनकर खुशी मनाई. इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र झूमते-गाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कई छात्र-छात्राएं माला और ताज पहनकर नाचते हुए अपनी सफलता का आनंद ले रहे हैं.

#WATCH | Students at a school in Gujarat's Rajkot celebrate as the state education board declares class 10th results today. pic.twitter.com/CMoSSUOKek

— ANI (@ANI) May 8, 2025