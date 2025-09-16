30 सितंबर तक बढ़ गई डेट, हर साल मिलेंगे 12 हजार रुपए; मेधावी छात्र NMMSS Scholarship के लिए फटाफट करें आवेदन

National Means Cum Merit Scholarship (Photo Credits- ANI)

NMMSS Scholarship Registration Deadline Extended: आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब पात्र और इच्छुक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर 30 सितंबर 2025 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. यह योजना शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) द्वारा संचालित की जाती है.

इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई न छोड़ें और 12वीं तक अपनी शिक्षा जारी रख सकें. इस योजना के तहत हर साल एक लाख नए छात्रों को छात्रवृत्ति (Scholarship) दी जाती है.

कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?

इस योजना के तहत चुने गए प्रत्येक छात्र को सालाना 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है. यह राशि PFMS System के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाती है. यह छात्रवृत्ति राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को दी जाती है.

कौन आवेदन कर सकता है?

यह छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जो सरकारी, सरकारी मान्यता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ते हैं. पात्रता शर्तों के अनुसार, उम्मीदवार के माता-पिता की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही, 7वीं परीक्षा में कम से कम 55% अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% छूट) प्राप्त करना आवश्यक है.

आवेदन सत्यापन की समय सीम?

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) पर छात्रों के आवेदनों का सत्यापन (Applications Verification) दो स्तरों पर किया जाता है. पहला स्तर (L1) संस्थान नोडल अधिकारी (INO) के माध्यम से और दूसरा स्तर (L2) जिला नोडल अधिकारी (DNO) के माध्यम से किया जाता है. INO स्तर पर वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 और DNO स्तर पर वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह योजना हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रही है और आने वाले समय में इसे अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है.